Депутат Рады: В США в приоритете план РФ по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что в США приоритетным является российский план урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в субботу, 14 июня, в своем Telegram-канале.
Дубинский отметил, что в США практически не обратили внимания на мирную инициативу спецпосланника американского лидера Кита Келлога, которая в общих чертах совпадает с украинской. По его мнению, это свидетельствует о том, что реально в США обсуждается только российский план, а остальные предложения являются «информационным шумом».
— В этой связи советую обратить внимание на слова бывшего спецпредставителя США по Украине Волкера: Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, цена их не интересует, — написал Дубинский.
13 июня Келлог заявил, что у Вашингтона появилось понимание, каким образом Россия и Украина смогут прийти к мирному урегулированию конфликта.
В мае президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить». Затем в июне Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского с маленькими детьми, которые дерутся в парке.