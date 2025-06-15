Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады: В США в приоритете план РФ по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что в США приоритетным является российский план урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в субботу, 14 июня, в своем Telegram-канале.

Как создавалась новая Россия

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что в США приоритетным является российский план урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в субботу, 14 июня, в своем Telegram-канале.

Дубинский отметил, что в США практически не обратили внимания на мирную инициативу спецпосланника американского лидера Кита Келлога, которая в общих чертах совпадает с украинской. По его мнению, это свидетельствует о том, что реально в США обсуждается только российский план, а остальные предложения являются «информационным шумом».

— В этой связи советую обратить внимание на слова бывшего спецпредставителя США по Украине Волкера: Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, цена их не интересует, — написал Дубинский.

13 июня Келлог заявил, что у Вашингтона появилось понимание, каким образом Россия и Украина смогут прийти к мирному урегулированию конфликта.

В мае президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить». Затем в июне Трамп сообщил, что в случае необходимости США готовы ввести санкции в отношении как России, так и Украины. При этом американский лидер сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского с маленькими детьми, которые дерутся в парке.