Депутат Немкин: россияне смогут отказаться от рассылок с 1 августа

У каждого россиянина будет возможность отказаться от получения массовых вызовов.
В России с 1 августа заработает закон, позволяющий гражданам отказаться от массовых рассылок и вызовов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Первого августа в России вступит в силу закон, который позволит россиянам отказываться от массовых рассылок. Проще говоря, теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок», — заявил Немкин, передает РИА Новости.
В пояснении он добавил, что с 1 августа пользователи получат право устанавливать запрет на любые массовые сообщения. С сентября 2025 года операторы смогут осуществлять массовые обзвоны только при наличии согласия абонента. Для контроля работы нового механизма и защиты от нарушений на портале «Госуслуги» планируется запуск сервиса для жалоб на спам. Пользователи смогут обратиться туда, если нежелательные сообщения будут продолжать поступать после установки запрета.
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев напомнил гражданам России о возможности отказаться от получения телефонных уведомлений, передает RT. Эксперт уточнил, что для прекращения рассылки уведомлений необходимо самостоятельно обратиться в организацию, осуществляющую звонки, и отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Кроме того, по его словам, важно иметь доказательства отсутствия ранее данного согласия на подобные уведомления.