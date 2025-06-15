Депутат Немкин: россияне смогут отказаться от рассылок с 1 августа

В пояснении он добавил, что с 1 августа пользователи получат право устанавливать запрет на любые массовые сообщения. С сентября 2025 года операторы смогут осуществлять массовые обзвоны только при наличии согласия абонента. Для контроля работы нового механизма и защиты от нарушений на портале «Госуслуги» планируется запуск сервиса для жалоб на спам. Пользователи смогут обратиться туда, если нежелательные сообщения будут продолжать поступать после установки запрета.