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Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете

Гастроэнтеролог Сластен посоветовала диабетикам отказаться от бананов и хурмы.

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Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше ограничить употребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания в них сахара, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

«Если у вас есть сахарный диабет, будьте осторожны с бананами, виноградом, хурмой и манго: они содержат много сахара», — отметила агентству Сластен.

В связи с этим врач советует уделить больше внимания шпинату, брокколи или моркови в рационе.

Вместе с тем Сластен предупредила, что в случае полного отказа от овощей и фруктов в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление, уточнила врач-гастроэнтеролог.