Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете

Вместе с тем Сластен предупредила, что в случае полного отказа от овощей и фруктов в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление, уточнила врач-гастроэнтеролог.