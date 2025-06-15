Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше ограничить употребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания в них сахара, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
«Если у вас есть сахарный диабет, будьте осторожны с бананами, виноградом, хурмой и манго: они содержат много сахара», — отметила агентству Сластен.
В связи с этим врач советует уделить больше внимания шпинату, брокколи или моркови в рационе.
Вместе с тем Сластен предупредила, что в случае полного отказа от овощей и фруктов в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление, уточнила врач-гастроэнтеролог.