Во Внуково назвали причину снятия багажа с ряда рейсов Turkish Airlines

Напомним, ранее стало известно, что Минтранс и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа на нескольких рейсах Turkish Airlines между Антальей и Внуково, выполненных 13−14 июня. Турецкой авиакомпании было рекомендовано как можно скорее решить вопрос с его доставкой в Москву.