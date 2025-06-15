Во Внуково назвали причину снятия багажа с ряда рейсов Turkish Airlines

Ограничения по максимальной взлётной массе самолётов стали причиной неперевозки багажа на нескольких рейсах авиакомпании Turkish Airlines, сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.
Речь идёт об отправлениях из турецкой Анталии в Москву, принятых 13 и 14 июня.
«Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейсов: с ТК1231 — 25 мест, с ТК3152 — 129 мест, с ТК3024 — 149 мест, с ТК3140 — 57 мест», — уточнили в воздушной гавани.
Во Внуково пояснили, что недоставленный груз находится в Стамбуле. В аэропорту отметили, что его транспортировка будет выполнена в пункт назначения рядом других рейсов.
Напомним, ранее стало известно, что Минтранс и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа на нескольких рейсах Turkish Airlines между Антальей и Внуково, выполненных 13−14 июня. Турецкой авиакомпании было рекомендовано как можно скорее решить вопрос с его доставкой в Москву.