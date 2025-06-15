Юрист сообщила, когда у россиян будут следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные в России пройдут со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Ольга Владимирова.
После июньских праздников россияне смогут отдохнуть три дня подряд — со 2 по 4 ноября, приводит слова Владимировой агентство.
Юрист напомнила, что 4 ноября в стране отмечается День народного единства.
Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени в России XVII века.