Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист сообщила, когда у россиян будут следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные в России пройдут со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Ольга Владимирова.

Как создавалась новая Россия

Следующие длинные выходные в России пройдут со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист Ольга Владимирова.

После июньских праздников россияне смогут отдохнуть три дня подряд — со 2 по 4 ноября, приводит слова Владимировой агентство.

Юрист напомнила, что 4 ноября в стране отмечается День народного единства.

Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени в России XVII века.