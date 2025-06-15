Когда будут следующие длинные выходные

В ноябре россияне будут отдыхать 3 дня.
Следующие длительные выходные в России пройдут с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила юрист сервиса по поиску работы Headhunter Ольга Владимирова.
«После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — передает слова Владимировы РИА Новости. Она напомнила, что 4 ноября в стране отмечается государственный праздник — День народного единства.
Эксперт уточнила, что в этом году День народного единства выпадает на понедельник, благодаря чему россияне получат сразу три выходных дня подряд. Взамен этого, 1 ноября (суббота) объявлена рабочим днем.
Аналогичная схема переработок и предоставления дополнительных выходных уже применялась в июне 2025 года, когда из-за празднования Дня России и переноса выходных график отдыха россиян также корректировался. Тогда сотрудники, работавшие в праздничные дни, могли выбрать между повышенной оплатой и дополнительным выходным, что предусмотрено статьей 153 Трудового кодекса РФ.