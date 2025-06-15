Когда будут следующие длинные выходные

Аналогичная схема переработок и предоставления дополнительных выходных уже применялась в июне 2025 года, когда из-за празднования Дня России и переноса выходных график отдыха россиян также корректировался. Тогда сотрудники, работавшие в праздничные дни, могли выбрать между повышенной оплатой и дополнительным выходным, что предусмотрено статьей 153 Трудового кодекса РФ.