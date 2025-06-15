Axios: Израиль просил США присоединиться к конфликту с Ираном

Один из чиновников заявил, что Вашингтон может присоединиться к операции против Ирана «при необходимости». По его словам, президент США Дональд Трамп предлагал такую «помощь» премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в одной из недавних бесед. Чиновник утверждает, что американская сторона «рассматривают эту просьбу».