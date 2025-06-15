Axios: Израиль просил США присоединиться к конфликту с Ираном

Израильская сторона в последние двое суток обращалась к Соединённым Штатам с просьбой присоединиться к «войне» с Тегераном, информирует Axios.
Целью конфликта является ликвидация ядерной программы Ирана.
Издание ссылается на информацию, полученную от двух чиновников из Израиля.
«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — говорится в сообщении.
Один из чиновников заявил, что Вашингтон может присоединиться к операции против Ирана «при необходимости». По его словам, президент США Дональд Трамп предлагал такую «помощь» премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в одной из недавних бесед. Чиновник утверждает, что американская сторона «рассматривают эту просьбу».
Второй источник утверждает, что в настоящее время Вашингтон «не рассматривает возможность вступать в конфликт».
Ранее Нетаньяху заявил, что Иран угрожал Западу и дважды пытался убить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Кроме того, по его словам, Израиль атакует Иран при явной поддержке Трампа и американцев.