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Axios: Израиль просил США присоединиться к конфликту с Ираном

По данным издания, Вашингтон может присоединиться к операции против Ирана «при необходимости».

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Источник: Аргументы и факты

Израильская сторона в последние двое суток обращалась к Соединённым Штатам с просьбой присоединиться к «войне» с Тегераном, информирует Axios.

Целью конфликта является ликвидация ядерной программы Ирана.

Издание ссылается на информацию, полученную от двух чиновников из Израиля.

«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — говорится в сообщении.

Один из чиновников заявил, что Вашингтон может присоединиться к операции против Ирана «при необходимости». По его словам, президент США Дональд Трамп предлагал такую «помощь» премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в одной из недавних бесед. Чиновник утверждает, что американская сторона «рассматривают эту просьбу».

Второй источник утверждает, что в настоящее время Вашингтон «не рассматривает возможность вступать в конфликт».

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран угрожал Западу и дважды пытался убить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Кроме того, по его словам, Израиль атакует Иран при явной поддержке Трампа и американцев.