IRNA: Иран начал новую атаку ракетами и беспилотниками по Израилю

Иранские военные выпустили очередную волну ракет в сторону Израиля в ночь на воскресенье 15 июня. Об этом информирует агентство агентство IRNA.
«Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», — сказано в публикации.
Агентство уточняет, что наряду с ракетами для атаки на объекты на территории Израиля Иран использует также беспилотные летательные аппараты.
Накануне Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Ирана в Тегеране. В результате атаки незначительно пострадало одно из административных сооружений ведомства.
Напомним, Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев», в ходе которого предполагается уничтожение ключевых объектов иранской ядерной программы.
По данным Армии обороны Израиля, в атаках участвовали около 200 самолетов, нанесших удары более чем по 100 целям на территории Ирана, включая ядерные объекты.
Тегеран ответил вечером того же дня, запустив ракеты по военным объектам Израиля, включая авиабазы и здание Минобороны в Тель-Авиве.
Взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.