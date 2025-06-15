Врач назвала фрукты, которые опасны для диабетиков

Ранее врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова назвала первые симптомы сахарного диабета. При появлении сухости во рту и жажды человеку стоит насторожиться, сообщила она. Есть и другие симптомы — они проявляются в виде нездорового, несвойственного аппетита, быстрой утомляемости. Падение зрения — еще один тревожный сигнал. Также врач призвала обратить внимание, если человек без причины теряет в весе, а раны заживают слишком медленно. Другими симптомами диабета являются покалывания в конечностях. Если у человека обостряются хронические болезни, то это тоже может указывать на приближающийся диабет.