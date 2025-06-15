Врач назвала фрукты, которые опасны для диабетиков

Людям с сахарным диабетом рекомендуется контролировать потребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за их высокого гликемического индекса, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Юлия Сластен.
Она призвала быть очень осторожными с бананами, виноградом, хурмой и манго, так как в них много сахара.
В качестве альтернативы Сластен советует чаще включать в рацион шпинат, брокколи и морковь.
При этом гастроэнтеролог предупредила, что полный отказ от фруктов и овощей быстро приводит к ухудшению здоровья: проблемам с ЖКТ, дефициту витаминов (С, А, фолиевой кислоты) и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Овощи и фрукты — важный источник калия, регулирующего давление, пояснила Сластен.
Ранее врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова назвала первые симптомы сахарного диабета. При появлении сухости во рту и жажды человеку стоит насторожиться, сообщила она. Есть и другие симптомы — они проявляются в виде нездорового, несвойственного аппетита, быстрой утомляемости. Падение зрения — еще один тревожный сигнал. Также врач призвала обратить внимание, если человек без причины теряет в весе, а раны заживают слишком медленно. Другими симптомами диабета являются покалывания в конечностях. Если у человека обостряются хронические болезни, то это тоже может указывать на приближающийся диабет.
Биолог Ирина Лялина рассказала, чем могут быть полезны тыквенные семечки. Специалист утверждает, что этот компактный перекус может стать настоящим спасением для людей с сахарным диабетом. Научные исследования подтверждают уникальные свойства тыквенных семечек. Их низкий гликемический индекс позволяет употреблять их без резких скачков сахара в крови, что критично важно для диабетиков. Более того, семечки содержат целый комплекс полезных веществ, которые способны положительно влиять на обменные процессы организма.