Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Иран

Граждане США должны немедленно покинуть Иран и отложить поездки в эту страну, если они планировались. С таким призывом обратился к американцам Госдеп.
«Граждане США не должны ездить в Иран ни по какой причине и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы укрыться на месте на длительные периоды», — сказано в релизе, который Госдеп опубливал в социальной сети Х, уточнив, что американские граждане могут выехать из Ирана через границу с Арменией, Турцией и Азербайджаном.
Напомним, Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев», в ходе которого предполагается уничтожение ключевых объектов иранской ядерной программы.
При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном обвинил США в координации атак ЦАХАЛ на исламскую республику.
Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.