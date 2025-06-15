Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Иран

«Граждане США не должны ездить в Иран ни по какой причине и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы укрыться на месте на длительные периоды», — сказано в релизе, который Госдеп опубливал в социальной сети Х, уточнив, что американские граждане могут выехать из Ирана через границу с Арменией, Турцией и Азербайджаном.