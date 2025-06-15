Марочко: Российские войска планомерно выдавливают ВСУ из Петровского в ЛНР

Российские военнослужащие планомерно выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины из Петровского (Грековка) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, ситуация в районе населенного пункта осложняется из-за особенностей рельефа местности. Он отметил, что украинские военные закрепились на данном участке, что не позволяет взять Петровское «с наскока».
— Поэтому нужно планомерно выдавливать украинские позиции как на юго-западе от данного населенного пункта, чем в принципе и занимаются сейчас наши военнослужащие, так и на северо-востоке, — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
Эксперт добавил, что часть административной границы ЛНР в районе Петровского перешла под контроль российской армии. По его словам, самые ожесточенные бои сейчас идут южнее Петровского — в Новомихайловке и Редкодубе, где, как он уверен, российские войска продолжат продвижение.
Накануне командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часове Яре остался только один район. Он добавил, что российские войска должны «додавить этот участок», чтобы полностью освободить Часов Яр от украинских подразделений.