Эксперт объяснила, как полюбить физические нагрузки и не бросить через неделю

— Составьте расписание, в котором выделите желательно одно и то же время для спорта. Это не только дисциплинирует, но и в долгосрочной перспективе настраивает организм на то, что в это время вам положена физическая активность. И если этого не произойдет, то он тем или иным способом сам напомнит о том, что пора двигаться, — рассказала медик в беседе с KP.RU.