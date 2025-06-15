Эксперт объяснила, как полюбить физические нагрузки и не бросить через неделю

Все знают, что движение — это жизнь. Ходьба снижает риск инсульта, танцы улучшают настроение, а ежедневная активность помогает сохранить ясный ум в старости. Врач антивозрастной медицины, к.м.н, автор «Волшебной книги здоровья» Елена Чунаева дала пять советов, как полюбить занятия спортом.
— Составьте расписание, в котором выделите желательно одно и то же время для спорта. Это не только дисциплинирует, но и в долгосрочной перспективе настраивает организм на то, что в это время вам положена физическая активность. И если этого не произойдет, то он тем или иным способом сам напомнит о том, что пора двигаться, — рассказала медик в беседе с KP.RU.
Начать можно с простого. Не обязательно сразу идти в спортзал. Если вам весело танцевать под музыку на кухне — отлично, добавила врач. Главное, чтобы это приносило удовольствие. По словам эксперта, полезно также ставить небольшие цели. Не «похудеть на 10 кг», а, например, «отвлечься от работы» или «провести вечер активно».
Как посоветовала специалист, если не хватает мотивации, можно пригласить друга или близкого человека. Вместе заниматься проще и не сдаваться. Важно помнить, что спорт — это не соревнование, и не стоит сравнивать себя с другими. Следует радоваться даже маленьким успехам.