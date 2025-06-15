Аскольд Запашный сообщил, что его жена ждет возможности вернуться в Россию

Ранее, в ночь на 13 июня, израильские вооруженные силы инициировали операцию «Восстающий лев», направленную против иранских ядерных объектов. Согласно официальным заявлениям ЦАХАЛ, в масштабных авиаударах было задействовано порядка 200 боевых самолетов, поразивших свыше 100 стратегических целей на иранской территории, в том числе ключевые ядерные объекты.