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Аскольд Запашный сообщил, что его жена ждет возможности вернуться в Россию

Жена Аскольда Запашного прячется в бомбоубежище и надеется вылететь из Израиля.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Известный дрессировщик, народный артист России Аскольд Запашный рассказал РИА Новости, что его супруга Элен, которая сейчас находится в Израиле, ожидает возможности вернуться на родину.

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сказал Запашный.

Как рассказала Элен Запашная в беседе с ТАСС, цель ее поездки в Израиль — семейные дела и выступление Эяля Голана.

«Чувствуем себя соответственно ситуации. Страшно очень, когда летят ракеты», — поделилась переживаниями Элен.

Ранее, в ночь на 13 июня, израильские вооруженные силы инициировали операцию «Восстающий лев», направленную против иранских ядерных объектов. Согласно официальным заявлениям ЦАХАЛ, в масштабных авиаударах было задействовано порядка 200 боевых самолетов, поразивших свыше 100 стратегических целей на иранской территории, в том числе ключевые ядерные объекты.