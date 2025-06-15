Кинолог рассказал, как подготовить собаку к посещению дог-френдли мест

«Конечно, для многих хозяев их собаки — это не просто домашние животные, а члены семьи и верные друзья, поэтому им хочется проводить как можно больше времени вместе. К счастью, “дог-френдли” культура стремительно развивается: для людей с питомцами доступно все больше новых мест. Некоторые работодатели разрешают брать с собой собак в офис, и это отличная возможность не расставаться с любимцем. В целом, у кинологов к этому возражений нет. Однако стоит подготовить питомца: социализировать, проверить здоровье, убедиться, что у коллег нет аллергии на животных», — сказал агентству Голубев.