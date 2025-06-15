В Госдуме рассказали, когда у россиян будет возможность отказаться от рассылок

«Теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении», — сказал Немкин РИА Новости, подчеркнув, что сделать это можно будет максимально просто.