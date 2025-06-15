В Госдуме рассказали, когда у россиян будет возможность отказаться от рассылок

Россияне получат возможность отказываться от массовых рассылок с 1 августа 2025 года. С этого дня вступит в силу соответствующий закон, информировал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении», — сказал Немкин РИА Новости, подчеркнув, что сделать это можно будет максимально просто.
Депутат напомнил, что с сентября 2025 года в России будет запрещено проводить массовые обзвоны без согласия абонента, а на «Госуслугах» можно будет пожаловаться на спам в случае его проникновения на устройство после того, как пользователь установит запрет.
Напомним, более 80% россиян регулярно сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями.
Интересно, что больше всего спам-звонков получают россияне в возрасте до 30 лет.
Сайт KP.RU рассказывает о способах блокировки нежелательных звонков, а также об ответственности, которую несут распространители спама.