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В Госдуме рассказали, когда у россиян будет возможность отказаться от рассылок

Закон, который позволит отказываться от рассылок, вступит в силу 1 августа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Россияне получат возможность отказываться от массовых рассылок с 1 августа 2025 года. С этого дня вступит в силу соответствующий закон, информировал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов или рассылок. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении», — сказал Немкин РИА Новости, подчеркнув, что сделать это можно будет максимально просто.

Депутат напомнил, что с сентября 2025 года в России будет запрещено проводить массовые обзвоны без согласия абонента, а на «Госуслугах» можно будет пожаловаться на спам в случае его проникновения на устройство после того, как пользователь установит запрет.

Напомним, более 80% россиян регулярно сталкиваются с нежелательными звонками или сообщениями.

Интересно, что больше всего спам-звонков получают россияне в возрасте до 30 лет.

Сайт KP.RU рассказывает о способах блокировки нежелательных звонков, а также об ответственности, которую несут распространители спама.