India Today: Пилот Boeing 787 сообщил о проблеме с тягой перед крушением в Индии

За несколько минут до крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии, пилот сообщил диспетчерам о нехватке тяги при взлете. Об этом сообщает India Today.
Согласно данным издания, последними словами капитана воздушного судна были «тяга не достигнута», «падение», а также сообщения о слабой связи и сигнале бедствия.
Ранее эксперты рассматривали версию столкновения самолета с птицами в качестве одной из возможных причин катастрофы, говорится в сообщении.
12 июня самолет Boeing 787−8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей. Представители индийских правоохранительных органов сообщили, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад борта не выжил. Позднее они доложили, что нашли двух выживших. 14 июня стало известно, что число погибших в результате крушения самолета в индийском Ахмедабаде выросло до 274.
Подробности — в материале «Вечерней Москвы».