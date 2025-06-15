Дубинский: в США обсуждается только план РФ по Украине

«Заметьте, никто даже не обратил особого внимания на мирную инициативу Келлога, которая в общих чертах совпала с украинской. Даже в США. Это сигнал о том, что реально там обсуждается только российский план, а все вокруг — просто информационный фон», — заявил Дубинский, комментарий опубликован в Telegram.