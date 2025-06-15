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Дубинский: в США обсуждается только план РФ по Украине

Никто не обратил внимания на инициативу Келлога, которая совпала с украинской.

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Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что в Соединённых Штатах обсуждают только план Российской Федерации по Украине.

В частности, он напомнил о мирной инициативе спецпосланника США Кита Келлога.

«Заметьте, никто даже не обратил особого внимания на мирную инициативу Келлога, которая в общих чертах совпала с украинской. Даже в США. Это сигнал о том, что реально там обсуждается только российский план, а все вокруг — просто информационный фон», — заявил Дубинский, комментарий опубликован в Telegram.

Кроме того, он напомнил о высказывании бывшего спецпредставителя Соединённых Штатов по Украине Курта Уолкера, который заявил, что американская сторона хочет завершить украинский конфликт как можно быстрее и «любой ценой».

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить Украину с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.