При обстреле Израиля Ираном пострадали минимум 13 человек

Ранее сообщалось, что Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для ударов по Израилю. Иранская гостелерадиокомпания IRIB опубликовала кадры попадания по Хайфе, заявив, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой. В ходе предыдущих обстрелов несколько снарядов попали в штаб-квартиру ЦАХАЛ, передает Times of Israel. Эту же информацию подтверждают западные СМИ. Американский канал FOX сообщил, что есть убитые и раненые среди высокопоставленных израильских офицеров«. Военный штаб Израиля, известный как “Кирьят”, был “разнесен в щепки”, сообщают западные СМИ.