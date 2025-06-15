При обстреле Израиля Ираном пострадали минимум 13 человек

Не менее 13 человек получили ранения в ходе новой ракетной атаки Ирана по центру Израиля, передает гостелерадиокомпания Kan.
Этому удару предшествовал ракетный обстрел севера страны, включая Хайфу, где погибли четыре человека.
По информации Kan, при атаке на центральный район (включающий Тель-Авив и пригороды) несколько ракет или их обломков упали на жилые районы.
Полиция Израиля совместно со спасателями и волонтерами работает в местах падений.
Ранее сообщалось, что Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для ударов по Израилю. Иранская гостелерадиокомпания IRIB опубликовала кадры попадания по Хайфе, заявив, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой. В ходе предыдущих обстрелов несколько снарядов попали в штаб-квартиру ЦАХАЛ, передает Times of Israel. Эту же информацию подтверждают западные СМИ. Американский канал FOX сообщил, что есть убитые и раненые среди высокопоставленных израильских офицеров«. Военный штаб Израиля, известный как “Кирьят”, был “разнесен в щепки”, сообщают западные СМИ.
По сообщениям американских СМИ, целый квартал практически стерт с лица земли. Известно, что погибло несколько израильских военачальников, однако, их имена не разглашаются. При этом сообщалось, что израильское небо прикрывали натовские системы Patriot.
Ракетные удары со стороны Ирана стали ответом на операцию Израиля. Ранее Тель-Авив ударил по Тегерану, Исфахану, Натанзе и военным базам страны. Были ликвидированы командные и исследовательские центры, в процессе погибло много ученых, которые занимались ядерной программой Ирана. Кроме того, убиты глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
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