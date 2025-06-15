Первый широкофюзеляжный самолет Belavia будет летать из Минска в Москву

Новый широкофюзеляжный Airbus A330−200 авиакомпании Belavia, который стал первым самолетом подобного типа во флоте белорусского нацперевозчика, в пятницу выполнил свой первый рейс из Минска в Стамбул. Также самолет будет летать в Москву и Дубай, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Там напомнили, что это первый из трех самолетов Airbus A330−200, которые перевозчик получил из Гамбии. Также Belavia впервые начала эксплуатировать воздушные суда Airbus, до этого весь ее флот состоял из Boeing и Embraer.
Самолет Airbus A330−200 предназначен для дальнемагистральных рейсов. Он может преодолевать расстояние до 12 тыс. км. Позднее Белавиа планирует летать на этих воздушных судах во Вьетнам, Китай, а также на Сейшелы и Мальдивы.
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