В Бат-Яме под завалами обнаружено тело погибшей в результате иранской атаки

Издание Ynet сообщило, что, по данным MDA, десятки пострадавших были доставлены в больницы из Бат-Яма и с улиц в результате последнего нападения. В Бат-Яме зафиксировано 30 пострадавших, включая одного погибшего, троих с серьезными травмами, четверых со средними повреждениями и 22 с легкими ранениями. С улиц эвакуировали 24 человека: двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — со средними травмами и 14 — с легкими.