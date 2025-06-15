В Бат-Яме под завалами обнаружено тело погибшей в результате иранской атаки

В результате иранской атаки по жилому району в израильском городе Бат-Ям погибла женщина. Тело 60-летней израильтянки было обнаружено под завалами дома. Об этом стало известно в воскресенье, 15 июня.
Таким образом, общее число погибших в результате ночной атаки возросло до шести.
Сообщается, что запуски ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производились с территорий Ирана и Йемена. При этом отмечается, что система ПВО «Железный купол» не справляется с таким количеством целей, передает Telegram-канал Shot.
Издание Ynet сообщило, что, по данным MDA, десятки пострадавших были доставлены в больницы из Бат-Яма и с улиц в результате последнего нападения. В Бат-Яме зафиксировано 30 пострадавших, включая одного погибшего, троих с серьезными травмами, четверых со средними повреждениями и 22 с легкими ранениями. С улиц эвакуировали 24 человека: двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — со средними травмами и 14 — с легкими.
Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.