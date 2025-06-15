В России хотят увеличить в 10 раз штрафы за шумные авто: вот кому придется заплатить

Увеличение штрафа за шум от автомобилей и других транспортных средств может побудить водителей привести свое средство передвижения в соответствие с определенными нормами по данному показателю. Такое мнение высказал автоэксперт Егор Васильев, добавив, что законодателям придется озаботиться определением понятия шума и его параметров и внесением соответствующих поправок в федеральный КоАП.