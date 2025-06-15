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В России хотят увеличить в 10 раз штрафы за шумные авто: вот кому придется заплатить

В Госдуме хотят увеличить в 10 раз штраф за шум от транспорта.

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Источник: Комсомольская правда

Увеличение штрафа за шум от автомобилей и других транспортных средств может побудить водителей привести свое средство передвижения в соответствие с определенными нормами по данному показателю. Такое мнение высказал автоэксперт Егор Васильев, добавив, что законодателям придется озаботиться определением понятия шума и его параметров и внесением соответствующих поправок в федеральный КоАП.

«На практике нормы не применялись, потому что, как и в случае с тонировкой, для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование», — сказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Напомним, в России предложили как минимум в 10 раз увеличить штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, которые допускают превышение допустимого уровня шума. Чересчур громкие авто и мотоциклами поможет выявлять новый комплекс «Эфир», сертификат на который недавно был выдан Росстандартом.

Ранее депутат Ефимов предлагал увеличить штрафы за шумные авто до 100−200 тысяч рублей, а к допустившим подобное нарушение повторно применять такую меру, как конфискация автомобиля.