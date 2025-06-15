Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобрнауки сообщили о планах изменить модель обучения в ВУЗах

Руководитель Министерства образования и науки России Валерий Фальков сообщил о подготовке законопроекта, который позволит отечественным высшим учебным заведениям перейти на новую модель обучения.

Как создавалась новая Россия

Руководитель Министерства образования и науки России Валерий Фальков сообщил о подготовке законопроекта, который позволит отечественным высшим учебным заведениям перейти на новую модель обучения. Подробностями он поделился в ходе беседы с РИА Новости.

«…Мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — отметил Валерий Фальков.

Как указали на РИА Новости, в рамках нового принципа получения высшего образования российские студенты будут знакомиться одновременно с базовой и специализированной программами.

С 2023 года эта модель испытывалась в некоторых университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.

Также глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее анонсировал введение ограничений на платные местах в российских ВУЗах.