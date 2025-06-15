В Минобрнауки сообщили о планах изменить модель обучения в ВУЗах

Руководитель Министерства образования и науки России Валерий Фальков сообщил о подготовке законопроекта, который позволит отечественным высшим учебным заведениям перейти на новую модель обучения. Подробностями он поделился в ходе беседы с РИА Новости.
«…Мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — отметил Валерий Фальков.
Как указали на РИА Новости, в рамках нового принципа получения высшего образования российские студенты будут знакомиться одновременно с базовой и специализированной программами.
С 2023 года эта модель испытывалась в некоторых университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.
Также глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее анонсировал введение ограничений на платные местах в российских ВУЗах.