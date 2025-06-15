Языковой омбудсмен Украины требует наказать Верку Сердючку за песни на русском

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении актера Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, после его выступления в Киеве 13 июня. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook*.
Кремень заявил, что «русскоязычным песням не место в украинской столице», и усмотрел в выступлении признаки нарушения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а также действующего в Киеве моратория на публичное использование русскоязычного музыкального продукта.
PR-директор артиста Андрей Данилко заявил изданию «Украинская правда», что исполнитель не использовал русский язык.
— Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа, — отметил Данилко.
Во время мероприятия звучали композиции на украинском и английском языках, а также старые песни в оригинале, передает ТАСС.
На Украине с 2014 года проводится политика вытеснения русского языка, введены ограничения на его использование в различных сферах, что вызывает конфликты в обществе, где многие граждане продолжают использовать русский язык в повседневной жизни.
28 апреля украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он отметил, что в украинских детях нужно «воспитывать гордость» за страну, в которой они проживают, и ее государственный язык.
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