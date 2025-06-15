Языковой омбудсмен Украины требует наказать Верку Сердючку за песни на русском

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении актера Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, после его выступления в Киеве 13 июня. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook*.