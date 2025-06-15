Агроклассы могут появиться в школах Челябинской области

О мерах поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона рассказал первый заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной политике Дмитрий Пырсиков.
По его словам, в январе 2025 года из областного бюджета выделено 23,4 млн рублей на компенсацию затрат агропредприятий, связанных с оплатой труда и проживания студентов-практикантов, а также на стимулирующие выплаты преподавателям аграрных вузов. Эти меры направлены на привлечение молодежи в сельское хозяйство и внедрение современных технологий в АПК.
По мнению парламентария, для устойчивого развития отрасли важно начинать подготовку специалистов уже со школы. Дмитрий Пырсиков отметил необходимость расширения профориентационных программ, включая создание агроклассов, привлечение практикующих специалистов в качестве преподавателей, организацию практики студентов на современных автоматизированных производствах. Это позволит показать молодежи, что сельское хозяйство — перспективная и технологичная отрасль с широкими возможностями для профессионального роста.
Как региональный координатор проекта «Российское село. Челябинская область», Дмитрий Пырсиков выделил ключевые направления работы: привлечение в АПК мотивированных специалистов, для которых сельское хозяйство — не просто работа, а образ жизни; увеличение доли населения, занятого в агропромышленном комплексе, до 20% с сохранением кадров на селе.