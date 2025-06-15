Агроклассы могут появиться в школах Челябинской области

По его словам, в январе 2025 года из областного бюджета выделено 23,4 млн рублей на компенсацию затрат агропредприятий, связанных с оплатой труда и проживания студентов-практикантов, а также на стимулирующие выплаты преподавателям аграрных вузов. Эти меры направлены на привлечение молодежи в сельское хозяйство и внедрение современных технологий в АПК.