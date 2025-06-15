В МВД рассказали, что грозит за изъятие паспорта гражданина России

«За незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей», — пояснили в ведомстве в разговоре с ТАСС. В ведомстве уточнили, что ответственность за такие действия установлена статьей 19.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Причем принятие паспорта гражданина РФ в качестве залога также является административным правонарушением.