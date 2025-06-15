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Патриарх Кирилл заявил, что его не напугали истребители НАТО

Патриарх Кирилл не испугался самолетов НАТО во время рейса в Калининград.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Истребители НАТО вылетели навстречу российскому пассажирскому лайнеру, который летел в Калининград. В это врем на борту самолета находился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве», — такими словами рассказал об этом инциденте 14 июня предстоятель Русской Православной Церкви, его слова приводятся в опубликованном на сайте РПЦ релизе.

По словам патриарха, к пассажирскому самолету, на борту которого он находился, приближался истребитель F-16.

«Патриарха не напугаете — это точно», — сказал церковный иерарх на собрании духовенства Калининградской митрополии в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Ранее сообщалось, что в Калининград в выходные приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его визит продлится два дня, 14−15 июня, в субботу и воскресенье пройдут службы с участием партиарха.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление мэру Москвы Сергею Собянину по случаю Дня России. В своем обращении предстоятель Русской православной церкви особо отметил вклад градоначальника в строительство новых храмов, подчеркивая их значение для духовного благополучия москвичей.

Также сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского первой степени.

Почему патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников и верующих изучать философию, в том числе марксистскую, для лучшего понимания вызовов современности, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Папе Римскому Льву XIV в связи с его избранием главой Римско-Католической Церкви.