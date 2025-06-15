Патриарх Кирилл заявил, что его не напугали истребители НАТО

«Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве», — такими словами рассказал об этом инциденте 14 июня предстоятель Русской Православной Церкви, его слова приводятся в опубликованном на сайте РПЦ релизе.