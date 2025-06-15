Corriere della Sera: папа римский Лев XIV является родственником Мадонны

Папа римский Лев XIV имеет родственные связи с несколькими знаменитостями, в том числе с американской певицей Мадонной, написала итальянская газета Corriere della Sera.
Такой вывод последовал после детального изучения генеалогического древа нового понтифика. Отмечается, что родство с Мадонной вызвало наибольший ажиотаж и некое замешательство с учётом непростого отношения Ватикана к певице.
В 1989 году вышел скандальный видеоклип Like a Prayer, в котором она изображала поцелуй с Иисусом Христом. Лев XIV также является родственником канадского певца Джастина Бибера, голливудской актрисы Анджелины Джоли, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и американского писателя Джека Керуака.
При исследовании генеалогического древа выяснилось, что все они происходят от одного общего предка — Луи Буше де Гранпре, который родился в городе Труа-Ривьер в канадском провинции Квебек примерно шесть поколений назад.
Напомним, 8 мая 2025 года американский священник Роберт Фрэнсис Прево стал римским папой, взяв имя Лев XIV. Понтифик появился на свет 14 сентября 1955 года. Его родителями являются француз Луи Мариус Прево и итальянка Милдред Мартинес.