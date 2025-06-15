ЦАХАЛ: Иранская ядерная программа и военные объекты подверглись массированным ударам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении серии масштабных ударов по объектам, связанным с иранской ядерной программой, а также по топливным танкерам. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В заявлении ЦАХАЛ также говорится, что целями ударов стали штаб-квартиры Министерства обороны Ирана и Организации оборонительных инноваций и исследований (SPND).
— Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима, — говорится в сообщении.
Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».