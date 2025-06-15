Соцфонд пересчитал всех пенсионеров России

В России по состоянию на 1 апреля почти 41 миллион человек — пенсионеры.
В России на начало апреля 2025 года насчитывается 40,96 миллиона пенсионеров. Об этом говорится в данных Социального фонда РФ. Согласно обновленной статистике ведомства, за три месяца количество пенсионеров уменьшилось почти на 208 тысяч человек.
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«Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля составило почти 41 миллион человек», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные Соцфонда РФ. Уточняется, что из общего числа пенсионеров примерно восемь миллионов продолжают трудиться, а около 33 миллионов — не работают.
Согласно информации фонда, по состоянию на 1 января численность пенсионеров составляла 41 169 796 человек. Это число превышает обновленные показатели примерно на 208 тысяч.
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Ранее россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. С 2026 года порядок индексации страховых пенсий в России претерпит изменения и станет двухэтапным. На первом этапе размер пенсий будет увеличиваться в соответствии с показателями инфляции, после чего при расчете будет дополнительно учитываться уровень доходов Социального фонда России. Кроме того, данному ведомству предоставят право устанавливать региональные надбавки к пенсиям.
Согласно данным на май, в России страховую пенсию по старости получили 33 379 424 человека. Страховые выплаты по инвалидности получили 2 193 963 гражданина, по потери кормильца — 1 456 262 человека, а соцпенсии — 3 466 291 россиян.