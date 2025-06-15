Соцфонд пересчитал всех пенсионеров России

Ранее россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. С 2026 года порядок индексации страховых пенсий в России претерпит изменения и станет двухэтапным. На первом этапе размер пенсий будет увеличиваться в соответствии с показателями инфляции, после чего при расчете будет дополнительно учитываться уровень доходов Социального фонда России. Кроме того, данному ведомству предоставят право устанавливать региональные надбавки к пенсиям.