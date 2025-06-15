Соскин: Путина и Трампа не волнует позиция Зеленского по переговорам

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перестали принимать во внимание «мнение» Зеленского в переговорах, касающихся конфликта на Украине, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа.
«Очень важное событие. Фактически, Трамп и Путин идут всё более близким курсом, идут друг другу на встречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире видеохостинга YouTube.
Соскин выразил мнение, что отношения РФ и США динамично развиваются, а между Киевом и Вашингтоном «царит забвение».
Напомним, в субботу Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп заявил, что собирается обсудить Украину с президентом Российской Федерации на следующей неделе.