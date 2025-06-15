Соскин: Путина и Трампа не волнует позиция Зеленского по переговорам

«Очень важное событие. Фактически, Трамп и Путин идут всё более близким курсом, идут друг другу на встречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде будет лебединая песня Зеленского», — сказал Соскин.