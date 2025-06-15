Три человека погибли в Бат-Яме в результате прямого попадания ракеты, 125 ранены

Пас также добавил, что пострадавшим оказывалась помощь на месте, и многие находились в состоянии шока. Пожилая пара, спасенная из здания, отметила, что они следовали инструкциям командования тыла и укрылись в безопасном месте, что и спасло им жизнь, передает израильский портал Ynet.