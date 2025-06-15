Три человека погибли в Бат-Яме в результате прямого попадания ракеты, 125 ранены

В результате иранского ракетного удара по израильскому городу Бат-Ям число погибших возросло до трех. Об этом сообщает MDA (Magen David Adom — эквивалент Красного Креста в Израиле).
— MDA сообщает, что помимо женщины, которая ранее была объявлена мертвой, еще два человека погибли в результате прямого попадания в здание в Бат-Яме, — говорится в сообщении.
По данным MDA, в общей сложности 125 человек получили ранения в результате атак в Бат-Яме и Реховоте. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, около 20 — средней тяжести, остальные получили легкие ранения. Медики MDA продолжают поиски других пострадавших.
Фельдшер MDA Лиор Пас, работающий на месте происшествия в Бат-Яме, описал ситуацию: «Мы приехали сюда и увидели большой переполох… Мы увидели довольно большое место разрушений на Мейн-стрит, здание, которое было повреждено. Произошел пожар, который ликвидировала пожарная служба».
Пас также добавил, что пострадавшим оказывалась помощь на месте, и многие находились в состоянии шока. Пожилая пара, спасенная из здания, отметила, что они следовали инструкциям командования тыла и укрылись в безопасном месте, что и спасло им жизнь, передает израильский портал Ynet.
Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.