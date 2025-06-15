В выходные в Иркутске ремонтируют дороги

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Иркутской области запланированы ремонтные работы на 15 участках дорог, ведущих к больницам и другим медучреждениям. Все они расположены в крупных городах региона: Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Черемхово. Общая протяженность участков составляет 14,7 километров, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.
В этом году на ремонт таких дорог направлено более одного миллиарда рублей.
В Иркутске планируется ремонт 11 участков улиц. Самым протяженным из них станет участок на улице Трилиссера длиной 1,56 километра, ведущий к Противотуберкулезному диспансеру и неврологическому отделению Ивано-Матренинской детской больницы. Также будут отремонтированы два объекта на улице 2-я Железнодорожная: первый — от улицы Маяковского до улицы Терешковой, второй — от Мостового переезда до улицы Боткина. Они находятся рядом с детской поликлиникой и курортом «Ангара».
Напомним, ранее три удивительные женщины из Приангарья перешагнули 100-летний рубеж, став живыми свидетельницами целой эпохи. Их судьбы, наполненные трудом и преодолением, заслуживают особого уважения.