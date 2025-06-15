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Более ста человек пострадали в Израиле после атак Ирана

В двух израильских городах после иранских обстрелов пострадали более 100 человек.

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Источник: Комсомольская правда

Более сотни человек обратились за помощью к медикам в Израиле после атак Ирана в ночь на воскресенье 15 июня. Об этом информирует новостной портал YNET.

«В Бат-Яме 74 человека получили ранения, в том числе трое — серьезные…. В Реховоте 28 человек получили ранения, в том числе двое — серьезные», — информирует портал со ссылкой на «Маген Давид Адом» (израильскую службу скорой помощи).

Также сообщается о 60-летней израильтянке, которая погибла при обстреле со стороны Ирана.

Напомним, иранские ракеты упали в израильском городе Хайфа (крупный населенный пункт на севере страны) и в районе поселения Тамра в Нижней Галилее вечером в субботу 14 июня. Сообщалось, что в Хайфе в результате обстрела поврежден нефтеперерабатывающий завод.

Тем временем взаимные удары продолжаются, число жертв растет. Последние новости о войне между Ираном и Израилем читайте здесь на KP.RU.

При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном обвинил США в координации атак ЦАХАЛ на исламскую республику.