Во Владивостоке мэрия сносит все строения подряд

Администрация Владивостока продолжает активно бороться с незаконными постройками и освобождает самовольно занятые участки. В эти выходные демонтаж объектов шёл на Некрасовской, Нейбута и Воропаева.
Речь идет о незаконных и не оформленных по закону постройках. Так, на Нейбута демонтировали торговый павильон, на Некрасовской — забор длиной 140 метров.
«Под снос идут гаражи, торговые павильоны, различные строения, заборы», — сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Данная работа планомерно проводится несколько лет. Сначала собственникам имущества дают срок самостоятельно убрать незаконные постройки. Если этого не происходит, городские службы демонтируют объекты. При этом собственникам через суд выставляется требование об оплате работ.