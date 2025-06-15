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Демешин поздравил хабаровских медиков с профессиональным праздником 15 июня

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил врачей, фельдшеров и медсестёр региона с Днём медицинского работника.

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Источник: Freepik

Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале главы региона.

Демешин поблагодарил специалистов отрасли за профессионализм и преданность делу. Он подчеркнул, что врачи и медицинский персонал приходят на помощь в самых сложных ситуациях, оказывая поддержку и спасая жизни.

«Медицина — это призвание, образ жизни и особый взгляд», — сказал губернатор.

Глава края также отметил важность взаимодействия власти и медицинского сообщества, подчеркнув приоритетность задач по обновлению инфраструктуры, строительству ФАПов и закупке оборудования. В завершение он пожелал врачам здоровья, терпения, семейного благополучия и выразил признательность за их труд.