Демешин поздравил хабаровских медиков с профессиональным праздником 15 июня

Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале главы региона.
Демешин поблагодарил специалистов отрасли за профессионализм и преданность делу. Он подчеркнул, что врачи и медицинский персонал приходят на помощь в самых сложных ситуациях, оказывая поддержку и спасая жизни.
«Медицина — это призвание, образ жизни и особый взгляд», — сказал губернатор.
Глава края также отметил важность взаимодействия власти и медицинского сообщества, подчеркнув приоритетность задач по обновлению инфраструктуры, строительству ФАПов и закупке оборудования. В завершение он пожелал врачам здоровья, терпения, семейного благополучия и выразил признательность за их труд.