Демешин поздравил хабаровских медиков с профессиональным праздником 15 июня

Глава края также отметил важность взаимодействия власти и медицинского сообщества, подчеркнув приоритетность задач по обновлению инфраструктуры, строительству ФАПов и закупке оборудования. В завершение он пожелал врачам здоровья, терпения, семейного благополучия и выразил признательность за их труд.