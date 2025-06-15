Количество погибших в Израиле после атаки Ирана выросло до трех

Число погибших в городе Бат-Ям близ Тель-Авива в результате атаки Ирана выросло до 3 человек. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на полицию.
Ранее гостелерадиокомпания Kan передавала, что не менее 13 человек получили ранения в ходе новой ракетной атаки по центру Израиля. Позднее число пострадавших превысило 100 человек. По данным Kan, в центральном районе (включая Тель-Авив и пригороды) несколько ракет или обломков упали на жилые районы. Полиция Израиля совместно со спасателями и волонтерами работает на местах падений.
Ранее сообщалось, что Иран использовал минимум одну гиперзвуковую ракету. Иранская гостелерадиокомпания IRIB опубликовала кадры попадания по Хайфе, заявив, что удар нанесен гиперзвуковой ракетой.
В ходе обстрелов несколько снарядов попали в штаб-квартиру ЦАХАЛ (армии Израиля), что подтверждают Times of Israel и западные СМИ. Американский канал FOX сообщил о погибших и раненых среди высокопоставленных израильских офицеров. Военный штаб Израиля («Кирьят») был «разнесен в щепки» (по данным западных СМИ).
По сообщениям американских СМИ, целый квартал «практически стерт с лица земли». Погибли несколько израильских военачальников (имена не разглашаются). Отмечается, что израильское небо прикрывали системы ПВО NATO Patriot.
Ракетные удары Ирана стали ответом на операцию Израиля, в ходе которой Тель-Авив нанес удары по Тегерану, Исфахану, Натанзу и военным базам. По заявленным данным, были уничтожены командные и исследовательские центры, погибли ученые ядерной программы, а также глава КСИР Хосейн Салами и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
Читайте материал по теме: Ракетный удар вызвал перебои в работе системы электроснабжения в центральных районах Израиля.