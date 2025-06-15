Количество погибших в Израиле после атаки Ирана выросло до трех

Ранее гостелерадиокомпания Kan передавала, что не менее 13 человек получили ранения в ходе новой ракетной атаки по центру Израиля. Позднее число пострадавших превысило 100 человек. По данным Kan, в центральном районе (включая Тель-Авив и пригороды) несколько ракет или обломков упали на жилые районы. Полиция Израиля совместно со спасателями и волонтерами работает на местах падений.