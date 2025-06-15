В России перейдут на новую модель высшего образования: подробности

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил о завершении разработки законопроекта о реформе системы высшего образования. По его словам, новая образовательная модель уже получила одобрение экспертного сообщества, представителей бизнеса и положительные отзывы в социуме.
«И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — рассказал Фальков в беседе с РИА Новости.
В рамках реализации президентского указа проводится модернизация российской системы высшего образования.
Ранее Фальков заявил, что с сентября 2025 Россия перейдет на единую систему регулирования платного приема во всех высших учебных заведениях страны. По уточнениям министра образования, изменения не будут содержать каких-либо исключений.