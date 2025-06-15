Самые миниатюрные журавли-красавки удивили красноярцев

Редкую встречу удалось зафиксировать заместителю начальника Минусинской лесопожарной станции Максиму Дрюкову. Журавли грациозно вышагивали по полю, не спеша перемещаясь, что совершенно не характерно для этих чрезвычайно осторожных птиц. Обычно красавки моментально взлетают при малейшем беспокойстве, однако в этот раз они словно доверились человеку, позволив подойти достаточно близко.