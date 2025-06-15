Самые миниатюрные журавли-красавки удивили красноярцев

На юге Красноярского края произошло невероятное событие — в окрестностях Минусинска замечены самые мелкие представители семейства журавлиных — красавки.
Эти птицы обладают невероятно красивой внешностью и необычным окрасом, притягивающим взгляды.
Редкую встречу удалось зафиксировать заместителю начальника Минусинской лесопожарной станции Максиму Дрюкову. Журавли грациозно вышагивали по полю, не спеша перемещаясь, что совершенно не характерно для этих чрезвычайно осторожных птиц. Обычно красавки моментально взлетают при малейшем беспокойстве, однако в этот раз они словно доверились человеку, позволив подойти достаточно близко.
Внешность красавок поражает контрастом: скромное серое оперение выгодно оттеняется выразительными рубиновыми глазами и белыми пушистыми перышками. Ростом эти журавли достигают всего 70 сантиметров, а масса взрослого экземпляра редко превышает два килограмма.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в окрестностях Минусинска заметили редкую бабочку махаона. Название вида происходит от имени древнегреческого врача Махаона, участника Троянской войны.