Дожди и грозы ожидаются в Иркутской области 15 июня

В воскресенье, 15 июня, жителей Иркутской области ожидает переменчивая погода с осадками. По данным синоптиков, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а в северо-восточной части региона возможны сильные дожди. В отдельных территориях прогнозируются грозы с порывистым ветром до 17 м/с. Утром местами ожидаются туманы. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.