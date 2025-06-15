Дожди и грозы ожидаются в Иркутской области 15 июня

В воскресенье, 15 июня, жителей Иркутской области ожидает переменчивая погода с осадками. По данным синоптиков, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а в северо-восточной части региона возможны сильные дожди. В отдельных территориях прогнозируются грозы с порывистым ветром до 17 м/с. Утром местами ожидаются туманы. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.
По области температура будет колебаться от +15 до +30 градусов в зависимости от облачности. Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании дня и быть готовыми к возможным осадкам.
В Иркутске в течение дня будет переменная облачность с кратковременным дождем. Ветер северо-западный 4−9 м/с, с порывами до 11 м/с. Температура воздуха составит +27…+29 градусов.
В прибрежной зоне озера Байкал ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы. Ветер западный и северо-западный 6−11 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Температура воздуха составит +12…+24 градуса.