Профессор Сорокина заявила о приближении экономики к уровню 2021 года

Реальная стоимостью рубля 70−80 за доллар, заявила экономист Сорокина.
Российская экономика по основным показателям приблизилась к уровню конца 2021 года, а рубль сейчас оценивается справедливо и не является переоцененным. Об этом сообщила профессор, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина. Она отметила, что за последние три года экономика России проявила устойчивость, сумев противостоять беспрецедентным санкциям и успешно реализовать программу импортозамещения.
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«Поэтому, исключив лихорадочные изменения цен на мировом рынке, колебания ВВП и внешнеторгового баланса можно утверждать, что экономика по показателям приблизилась к концу 2021 года, где стоимость рубля составляла 70−80 рублей за доллар. Это вполне реальная стоимость национальной валюты», — заявила эксперт агентству «Прайм». Она подчеркнула, что при отсутствии новых информационных вбросов существенных изменений курса рубля, скорее всего, не произойдет.
По словам экономиста, значительную роль в стабилизации курса рубля сыграли структурные изменения в торговле: Россия смогла своевременно перенаправить экспортные потоки на новые рынки после сокращения торговли с Европой, а доля расчетов в национальных валютах в импорте уже превышает 50%. Она также отметила, что сегодняшняя стоимость рубля определяется не столько динамикой реального сектора экономики или успехами в импортозамещении, сколько ростом роли России на мировой арене и развитием альтернативных экономических объединений, таких как БРИКС.
Сорокина добавила, что любые информационные вбросы о запрете продажи валюты или ограничениях на выезд могут краткосрочно повысить спрос на иностранную валюту и вызвать временное ослабление рубля. Однако в случае отсутствия таких факторов оснований для серьезных колебаний национальной валюты она не видит.
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