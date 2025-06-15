Профессор Сорокина заявила о приближении экономики к уровню 2021 года

По словам экономиста, значительную роль в стабилизации курса рубля сыграли структурные изменения в торговле: Россия смогла своевременно перенаправить экспортные потоки на новые рынки после сокращения торговли с Европой, а доля расчетов в национальных валютах в импорте уже превышает 50%. Она также отметила, что сегодняшняя стоимость рубля определяется не столько динамикой реального сектора экономики или успехами в импортозамещении, сколько ростом роли России на мировой арене и развитием альтернативных экономических объединений, таких как БРИКС.