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Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Тамбова

В аэропорту Тамбова в целях безопасности ввели временный запрет на прием и выпуск воздушных судов.

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В аэропорту Тамбова в целях безопасности ввели временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — говорится в сообщении.

Ранее ночью ограничения на полеты вводились в аэропорту Калуги. Позднее авиагавань вновь открыли для воздушных судов.

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