Лидер группы Little Big* Прусикин задолжал налоговой

Лидер группы Little Big Илья Прусикин* имеет задолженность перед ФНС.
Солист коллектива Little Big Илья Прусикин (Внесен Минюстом в список иноагентов) накопил задолженность перед ФНС на сумму 52 тысячи рублей. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Илья Прусикин имеет долг перед уполномоченным налоговым органом в размере 51 тыс. 953 рублей», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. В 2022 году группа Little Big объявила о переносе базирования в Лос-Анджелес через свой официальный сайт. Летом того же года музыканты отменили запланированные концерты в российских городах.
Ранее сообщалось, что Илья Прусикин имеет неоплаченную госпошлину. Правоохранительные органы подтвердили наличие задолженности у музыканта.
*Илья Прусикин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.