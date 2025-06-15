Лидер группы Little Big* Прусикин задолжал налоговой

«Илья Прусикин имеет долг перед уполномоченным налоговым органом в размере 51 тыс. 953 рублей», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. В 2022 году группа Little Big объявила о переносе базирования в Лос-Анджелес через свой официальный сайт. Летом того же года музыканты отменили запланированные концерты в российских городах.