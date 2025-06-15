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Эксперт Фролов назвал главный признак конца света

По словам эксперта, страшные эпидемии и появление лжепророков не говорят о скором наступлении «конца времен».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Страшные эпидемии и различные лжепророки были во все времена, отметил в беседе с aif.ru заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. По его словам, природные катаклизмы и другие пугающие события не могут считаться предвестниками конца света.

«История вариативна. Эпидемии были всегда, были и очень страшные. Лжепророков было огромное количество, но это не приводило к концу света. Есть самый главный признак — это не просто утрата нравственности, а изничтожение православной церкви, православной веры», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что по пророчествам православных святых России уготована особая роль в истории мира, роль государства, удерживающего мир от зла.

«Как указывали все православные старцы, Россия победит в СВО. Сильная православная церковь будет восстановлена», — добавил Фролов.

Ранее Фролов оценил предсказания жившего в XVIII веке в Баварии Мюльхиазля, известного как Лесной Пророк.