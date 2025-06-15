19 мест признаны непригодными для купания в Иркутской области

Роспотребнадзор выявил опасные для купания водоемы в Иркутской области.
По данным на 11 июня, 19 мест в двух городах и восьми районах Иркутской области не прошли проверку Роспотребнадзора и признаны небезопасными для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства.
Специалисты подчеркивают, что купание в этих водоемах представляет серьезную угрозу для здоровья. Жителям рекомендуется выбирать для отдыха только те пляжи, которые получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам.
Напомним, трагедия во время отдыха едва не произошла в Бурятии. На озере Гусиное в Селенгинском районе разыгралась опасная ситуация — 11-летнюю девочку течение отнесло на 300 метров от берега, когда она плавала на надувном матрасе.