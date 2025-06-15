19 мест признаны непригодными для купания в Иркутской области

Роспотребнадзор выявил опасные для купания водоемы в Иркутской области.

По данным на 11 июня, 19 мест в двух городах и восьми районах Иркутской области не прошли проверку Роспотребнадзора и признаны небезопасными для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства.