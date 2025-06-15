Россиян предупредили о рисках, связанных со старыми загранпаспортами

Мурадян посоветовал получать новые паспорта с 14−16 лет и отметил, что ряд стран Шенгена уже не принимает старые паспорта на визу. Директива ЕС четко гласит: если в старом паспорте есть действующая виза, поездка возможна до её окончания, приводит слова эксперта 360.ru.