Россиян предупредили о рисках, связанных со старыми загранпаспортами

Вице-президент АТОР Артур Мурадян опроверг слухи о запрете поездок по загранпаспортам старого образца в третьи страны, несмотря на сообщения СМИ об ограничениях в некоторых европейских государствах.
Однако он настоятельно рекомендовал оформлять 10-летние биометрические паспорта совершеннолетним, так как рано или поздно старые 5-летние паспорта перестанут принимать как проездной документ.
Мурадян посоветовал получать новые паспорта с 14−16 лет и отметил, что ряд стран Шенгена уже не принимает старые паспорта на визу. Директива ЕС четко гласит: если в старом паспорте есть действующая виза, поездка возможна до её окончания, приводит слова эксперта 360.ru.
Ранее Федеральная пассажирская компания сообщила о массовой высадке литовскими пограничниками россиян с небиометрическими паспортами из поездов. Туристам рекомендовали покупать билеты минимум за 28 часов до отправления и заполнять анкету на сайте консульств.
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