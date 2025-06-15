Ливни и смерч над морем: какие регионы России ожидает плохая погода

На юге РФ прогнозируют ливни с грозой и смерчи над морем.
Сильные ливни, грозы и град ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов России, включая центр европейской части страны, юг Приволжского федерального округа и Сибирь. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В воскресенье во Владимирской, Костромской областях ожидается сильный дождь, в принципе такая ситуация прогнозируется на северо-востоке Центрального федерального округа. Дожди, ветер и грозовая деятельность будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе на севере и на юге. Сильный дождь пройдет в Пермском крае, Нижегородской и Оренбургской областях в ближайшие дни», — отметил Вильфанд. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Он уточнил, что на юге европейской части России сохранится сложная метеообстановка из-за холодного фронта. В Крыму, Краснодарском крае, Ставропольском крае и всех республиках Северного Кавказа прогнозируются сильные осадки, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Кроме того, 15−16 июня в Краснодарском крае возможно повышение уровня воды в притоках реки Кубань. На Черноморском побережье этого региона сохраняется риск образования смерчей над морем.