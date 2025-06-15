Ливни и смерч над морем: какие регионы России ожидает плохая погода

«В воскресенье во Владимирской, Костромской областях ожидается сильный дождь, в принципе такая ситуация прогнозируется на северо-востоке Центрального федерального округа. Дожди, ветер и грозовая деятельность будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе на севере и на юге. Сильный дождь пройдет в Пермском крае, Нижегородской и Оренбургской областях в ближайшие дни», — отметил Вильфанд. Информацию об этом передает РИА «Новости».