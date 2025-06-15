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СМИ: Юбилейный парад в Вашингтоне завершился, не оправдав ожиданий зрителей

В Вашингтоне завершился парад, посвященный 250-летию армии США, однако многие зрители решили покинуть мероприятие до его окончания. Об этом стало известно в воскресенье, 15 июня.

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В Вашингтоне завершился парад, посвященный 250-летию армии США, однако многие зрители решили покинуть мероприятие до его окончания. Об этом стало известно в воскресенье, 15 июня.

В ходе парада военнослужащие в форме разных эпох промаршировали вдоль Национальной аллеи, демонстрируя колонны военной техники. Официальная часть стартовала в 18:30 по местному времени (01:30 мск). В параде участвовали танки Abrams, бронемашины Bradley и Stryker, а также старинные образцы вооружений.

Несмотря на ажиотаж, мероприятие прошло без ярких моментов. Многие зрители покинули парад еще во время прохода военной техники, в местах прохода образовались очереди и давка.

Кроме того, парашютисты, приземлившиеся на площадку у Белого дома, были плохо видны из-за деревьев, передает РИА Новости.

8 июня стало известно, что британский король Карл III откажется от участия в военных парадах верхом, прервав возрожденную им же традицию. По данным журналистов, причиной такого решения стала онкология, с которой монаршая особа продолжает активно бороться. Так, король вопреки устоявшейся практике проедется на карете от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно в день празднования Дня рождения Его Величества.