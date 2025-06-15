СМИ: Юбилейный парад в Вашингтоне завершился, не оправдав ожиданий зрителей

8 июня стало известно, что британский король Карл III откажется от участия в военных парадах верхом, прервав возрожденную им же традицию. По данным журналистов, причиной такого решения стала онкология, с которой монаршая особа продолжает активно бороться. Так, король вопреки устоявшейся практике проедется на карете от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно в день празднования Дня рождения Его Величества.