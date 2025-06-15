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В воскресенье в Беларусь вернётся солнце. Прогноз погоды на 15 июня

15 июня на погодную обстановку в Беларуси повлияет область повышенного атмосферного давления. Только ночью на юго-востоке сохранится влияние неустойчивой воздушной массы.

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Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Смартпресс

Ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь ночью на юго-востоке страны.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +14°C, днём — от +20 до +26°C. Ветер северный, северо-западный, умеренный, местами с порывами. Атмосферное давление будет слабо падать.

Погода по регионам

Брест.

  • +24…+26°C, северный ветер 4−9 м/с.
  • Переменная облачность. Без осадков.

Витебск.

  • +23…+25°C, северный ветер 4−9 м/с.
  • Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5−10%).

Гомель.

  • +22…+24°C, северный ветер до 12 м/с.
  • Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5−10%). Ночью возможен небольшой дождь.

Гродно.

  • +24…+26°C, северный ветер 4−9 м/с.
  • Переменная облачность. Без осадков.

Могилёв.

  • +23…+25°C, северный ветер до 12 м/с.
  • Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5−10%).

Минск.

  • +22…+24°C, северо-западный ветер 4−9 м/с.
  • Переменная облачность. Без осадков.