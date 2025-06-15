В воскресенье в Беларусь вернётся солнце. Прогноз погоды на 15 июня

Ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь ночью на юго-востоке страны.
Температура воздуха ночью составит от +8 до +14°C, днём — от +20 до +26°C. Ветер северный, северо-западный, умеренный, местами с порывами. Атмосферное давление будет слабо падать.
Погода по регионам
Брест.
- +24…+26°C, северный ветер 4−9 м/с.
- Переменная облачность. Без осадков.
Витебск.
- +23…+25°C, северный ветер 4−9 м/с.
- Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5−10%).
Гомель.
- +22…+24°C, северный ветер до 12 м/с.
- Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5−10%). Ночью возможен небольшой дождь.
Гродно.
- +24…+26°C, северный ветер 4−9 м/с.
- Переменная облачность. Без осадков.
Могилёв.
- +23…+25°C, северный ветер до 12 м/с.
- Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность 5−10%).
Минск.
- +22…+24°C, северо-западный ветер 4−9 м/с.
- Переменная облачность. Без осадков.