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«РВ»: ВС РФ наносят комбинированный удар по объектам на Украине

Военкоры уточнили, что, в частности, удару подвергся объект ВСУ в Кременчуге.

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Источник: Аргументы и факты

Российские военные наносят комбинированный удар по объектам Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Комбинированный удар гиперзвуковых “Кинжалов”, “Калибров” и “Гераней” наносится по Украине», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что, в частности, удару подвергся НПЗ в Кременчуге.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что на всей украинской территории звучит тревога с воздуха. Вечером в субботу в Полтаве прогремели взрывы.