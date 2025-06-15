«РВ»: ВС РФ наносят комбинированный удар по объектам на Украине

Российские военные наносят комбинированный удар по объектам Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Комбинированный удар гиперзвуковых “Кинжалов”, “Калибров” и “Гераней” наносится по Украине», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что, в частности, удару подвергся НПЗ в Кременчуге.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что на всей украинской территории звучит тревога с воздуха. Вечером в субботу в Полтаве прогремели взрывы.