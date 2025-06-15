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Минобрнауки России объявило о переходе на новую модель высшего образования

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил о готовности проекта изменений в федеральный закон, направленного на переход РФ к новой модели высшего образования. По его словам, проект уже получил поддержку от профессионального сообщества и работодателей, а также положительно воспринимается обществом.

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Источник: Life.ru

«Мы видим, что новая модель высшего образования поддерживается во всех основных элементах», — отметил он в интервью РИА «Новости».

Изменения инициированы в рамках указа президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны, включая Московский авиационный институт и Санкт-Петербургский горный университет.

В рамках пилотной программы студенты смогут получать как базовое, так и специализированное высшее образование, а аспирантура будет выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Ранее министр образования заявил, что бюджетные места в российских вузах начнут распределять по-новому. Их будут выделять не только на конкурсной основе, но и по госзаданию. Он также подчеркнул, что практическая часть обучения будет существенно пересмотрена.